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Пандемия коронавируса нового типа

Более 1,6 тыс. российских военнослужащих заразились коронавирусом

В вузах Минобороны зарегистрировано 1 216 случаев заражения

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в период с марта по 15 мая в армии и военных учебных заведениях РФ составляет почти 3,3 тыс. человек, в том числе более 1,6 тыс. военнослужащих, говорится в опубликованном в субботу бюллетене Минобороны России.

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"По состоянию на 16 мая, в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1 622 военнослужащих с положительными результатами тестирования", - сообщает Минобороны.

По данным ведомства, коронавирус также выявлен у 18 воспитанников довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны зарегистрировано 1 216 случаев заражения, а также 390 случаев - среди гражданского персонала.

По информации министерства, выздоровели 721 военнослужащий, 916 преподавателей и курсантов, 290 воспитанников довузовских учебных заведений, а также 118 человек гражданского персонала.

Как сообщили в министерстве, у большинства нет симптомов заболевания, в тяжелом состоянии находятся двое военнослужащих, в состоянии средней тяжести - девять человек.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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