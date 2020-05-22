Минобороны предлагает увеличить пенсии семьям погибших военных и силовиков

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Минобороны России предлагает внести изменения в федеральное законодательство, которые позволят увеличить пенсии семьям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников, проходящих военную службу в других силовых структурах.

Законопроект, который был согласован со всеми силовыми ведомствами, представила в Госдуме заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

"Так, например, членам семей погибших (умерших) Героев Советского Союза и Российской Федерации размер повышения составит 100% получаемой ими пенсии по случаю потери кормильца, а членам семьи ветеранов боевых действий пенсия будет повышена на 32% расчетного размера пенсии", - сообщила Шевцова.

По ее словам, принятие законопроекта позволит увеличить пенсии для более чем 85,6 тыс. членов семей погибших (умерших) военнослужащих и военных пенсионеров.

Согласно предлагаемым изменениям, такие семьи получат доплаты к пенсии по случаю потери кормильца, на которые имели или могли иметь право сами погибшие военнослужащие и военные пенсионеры.

Шевцова подчеркнула, что новый законопроект призван урегулировать противоречия между законодательством РФ и сложившейся судебной практикой. Сейчас в России при отсутствии подобного закона семьи погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников силовых структур имеют право только на пенсии по потере кормильца и получают доплаты к пенсии только через суд.