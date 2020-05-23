Число инфицированных коронавирусом военных в ВС РФ составило 1 457

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в российской армии и военных учебных заведениях превышает 2,1 тыс., в это число входят 1 457 военнослужащих. Об этом говорится в опубликованном в субботу бюллетене Минобороны России.

"По состоянию на 23 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1 457 военнослужащих с положительными результатами тестирования [на коронавирус]", - указано в документе.

По данным ведомства, в вузах Минобороны зарегистрировано 738 случаев заражения военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, а также 402 случая инфицирования гражданских сотрудников. Среди воспитанников довузовских учебных заведений случаев заражения не установлено.

Выздоровели 1 204 военнослужащих, 1 542 курсанта, 308 воспитанников довузовских учебных заведений, а также 178 человек из гражданского персонала.

Как сообщили в министерстве, у большинства заразившихся нет симптомов заболевания, в состоянии средней тяжести находятся семь человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,1 млн человек, около 330 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 335 882 случая заражения, выздоровели 107 936 человек, умерли 3 388. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.