Путин обсудит с Шойгу участие военных в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник обсудит с министром обороны Сергеем Шойгу помощь российских военных другим странам в борьбе с коронавирусом и строительство медицинских центров в РФ. В графике главы государства также совещание по ситуации с паводками и встреча по видеосвязи с губернатором Брянской области Александром Богомазом.

"Президент не сбавляет свою рабочую активность, сегодня у него рабочий день весьма напряженный, он работает в Ново-Огарево (подмосковная резиденция президента - прим. ТАСС)", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в ближайшее время "у президента начнется встреча по видеосвязи с министром обороны [Сергеем] Шойгу". "На повестке дня стоят вопросы, включая итоги работы специалистов Минобороны в зарубежных странах - в Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине, в ряде других государств; очень эффективная, оперативная и успешная работа Минобороны по строительству медицинских центров и продолжающаяся активность по Дагестану и Воронежу [по созданию медцентров]; ряд других вопросов", - перечислил представитель Кремля темы предстоящей беседы.

Он уточнил, что на вторник "у президента также запланировано совещание по весенним паводкам и по пожароопасной ситуации в соответствующих регионах Российской Федерации". Среди участников совещания Песков назвал главу МЧС Евгения Зиничева, министра транспорта Евгения Дитриха, министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, а также глав нескольких регионов.

"Отдельно потом еще Путин продолжит работу с главами регионов, отдельно проведет телеконференцию с губернатором Брянской области Богомазом", - отметил представитель Кремля.