Принять участие в параде Победы приглашены военные 19 государств

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Минобороны РФ пригласило для участия в параде Победы подразделения 19 армий мира. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

"Приглашены парадные расчеты 19 иностранных государств", - сказал Шойгу.

По его словам, в параде Победы на Красной площади будет задействовано "около 14 тыс. человек, в том числе более 800 воспитанников довузовских учебных заведений и юнармейцев".

"Будут представлены 225 единиц вооружения, военной и специальной техники, 75 воздушных судов. Зрители увидят свыше 20 новых образцов военной техники, включая самолеты Су-57 и МиГ-31К", - отметил министр.

Шойгу рассказал, что всего к парадам в 9 городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений вооруженных сил, планируется привлечь 64 тыс. человек, 1 850 единиц техники и 511 летательных аппаратов.