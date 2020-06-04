Военнослужащие Киргизии примут участие в параде Победы в Москве 24 июня

БИШКЕК, 4 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) Киргизии примут участие в предстоящем 24 июня в Москве параде Победы. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Генеральном штабе ВС республики.

"По приглашению министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу парадный расчет Национальной гвардии ВС Кыргызской Республики примет участие в параде, посвященном 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в Москве 24 июня 2020 года", - заявил представитель Генштаба.

По его словам, военнослужащие Национальной гвардии Киргизии во второй раз в истории примут участие в "юбилейном параде на Красной площади в честь ознаменования Победы советского народа над фашистской Германией".

"Тренировки гвардейцы не прерывали даже во время карантина. Отличники боевой учебы и строевой подготовки, отобранные для участия в ответственном мероприятии, ежедневно отрабатывали элементы парадного строя с соблюдением санитарных требований", - заверили в военном ведомстве.

Перед вылетом в Москву военнослужащие Национальной гвардии Киргизии сдадут анализы, чтобы "исключить риск заражения коронавирусом". "По прибытии в столицу Российской Федерации гвардейцы продолжат тренировки в составе общих парадных коробок с участниками из других приглашенных государств", - подчеркнул собеседник. Количество военнослужащих Нацгвардии, которые поедут на парад Победы в Москву, в настоящее время уточняется.