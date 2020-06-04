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Военные начали переброску техники для восстановления моста через реку Кола

Из Нижегородской области на место работ направили бурильно-ударную машину БУМ-2

ТАСС, 4 июня. Военные по поручению президента России Владимира Путина начали переброску новейшей техники в Мурманскую область для восстановления железнодорожного моста через реку Кола. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в четверг.

"4 июня 2020 года из Нижегородской области (аэродром Саваслейка) в Мурманскую область самолетом Военно-транспортной авиации Ил-76 для выполнения работ по восстановлению железнодорожного сообщения на участке железной дороги Кола - Выходной отправлена новейшая бурильно-ударная машина БУМ-2", - сказали в ведомстве.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМурманская областьНижегородская область
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