Вопросы использования суперкомпьютерных технологий обсудят на форуме "Армия-2020"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Использование суперкомпьютерных технологий в Вооружённых силах Российской Федерации станет темой научных дискуссий специалистов Минобороны России и научно-исследовательских организаций в ходе круглого стола на форуме "Армия-2020". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В формате научной дискуссии будут рассмотрены вопросы применения технологий в прикладных исследованиях, программно-аппаратное обеспечение высокопроизводительных вычислений, численное моделирование, а также практические аспекты внедрения новейших информационных технологий", - говорится в сообщении.

В дискуссии планируют принять участие представители Российской академии наук, органов военного управления, научно-исследовательских и образовательных организаций.

По итогам мероприятия участники подготовят практические рекомендации по использованию современных информационных технологий при проведении научных исследований, а также при разработке программных комплексов для моделирования и инженерного анализа.