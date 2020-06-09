{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вопросы использования суперкомпьютерных технологий обсудят на форуме "Армия-2020"

В дискуссии планируют принять участие представители Российской академии наук, органов военного управления, научно-исследовательских и образовательных организаций

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Использование суперкомпьютерных технологий в Вооружённых силах Российской Федерации станет темой научных дискуссий специалистов Минобороны России и научно-исследовательских организаций в ходе круглого стола на форуме "Армия-2020". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В формате научной дискуссии будут рассмотрены вопросы применения технологий в прикладных исследованиях, программно-аппаратное обеспечение высокопроизводительных вычислений, численное моделирование, а также практические аспекты внедрения новейших информационных технологий", - говорится в сообщении.

В дискуссии планируют принять участие представители Российской академии наук, органов военного управления, научно-исследовательских и образовательных организаций.

По итогам мероприятия участники подготовят практические рекомендации по использованию современных информационных технологий при проведении научных исследований, а также при разработке программных комплексов для моделирования и инженерного анализа.

Теги
Россия
Российские силовики до конца года возьмут на испытания новую дальнобойную винтовку
Винтовка ORSIS-CT20 прошла этап предварительных заводских испытаний и готова к эксплуатации
Читать полностью