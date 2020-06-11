Военные укрепили около 3 км полотна железной дороги в Мурманской области

ТАСС, 11 июня. Военные специалисты продолжают работы по строительству железной дороги от станции Выходной до станции Пост 9-й километр в Мурманской области после разрушения моста через реку Кола. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Проводятся отсыпные, подрывные и бурильные работы. "Всего за время работ военнослужащими железнодорожного батальона вывезено более 23 тыс. кубических метров выработанного грунта, завезено 2,5 тыс. кубических метров щебеночного балласта, выполнено уплотнение основной площадки земляного полотна протяженностью около 3 километров, на большей части которой уже уложены шпалы и рельсы", - отметили в ведомстве.

Для вывоза грунта военные используют полноприводные самосвалы "КамАЗ", а бурение шурфов для закладки зарядов для подрыва скальной породы производится с помощью новейшей бурильно-ударной машины БУМ-2, бурильных установок и ручных гидравлических инструментов.

В Минобороны отметили, что все работы ведутся по графику, недавно их проинспектировал начальник управления инженерных войск Западного военного округа генерал-майор Бахтияр Набиев.

Для выполнения задач по восстановлению железнодорожного сообщения в Кольском районе Мурманской области задействовано более 100 военнослужащих и свыше 40 единиц специальной военной техники подразделений железнодорожных и инженерных войск ЗВО.

1 июня в Кольском районе под Мурманском при проведении ремонтных работ обрушился железнодорожный мост, одна из опор которого была смещена и деформирована из-за паводка. В результате ж/д сообщение с Мурманском прервано. Компания РЖД ввела запрет на погрузку в составы, которые должны направляться в Мурманский транспортный узел, пассажирские поезда ходят до станции Выходной, а до Мурманска людей доставляют автобусами. К восстановлению железнодорожного сообщения по поручению президента РФ Владимира Путина подключили железнодорожные войска. Движение поездов до Мурманска планируется восстановить к 23 июня, аварийный мост, который был введен в эксплуатацию в 1930 году, а реконструирован в 2014 году, планируют отстроить к октябрю.