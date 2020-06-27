В Пензе стартовал всеармейский конкурс по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения

ТАСС, 27 июня. Конкурс среди специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения "Мастер-оружейник" стартовал в Пензе. Он проходит в рамках Армейских международных игр - 2020 и продлится до 2 июля, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"В Пензе сегодня стартовал Всеармейский конкурс в рамках Армейских международных игр - 2020 среди специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения "Мастер-оружейник". Его посвятили памяти маршала артиллерии Николая Дмитриевича Яковлева, который в годы Великой Отечественной войны руководил Главным артиллерийским управлением Красной армии и за успехи в службе шесть раз награждался Орденом Ленина", - говорится в сообщении.

По словам главного судьи конкурса полковника Михаил Филатов, приведенным в сообщении, конкурс проводится в пятый раз, а победителям получат возможность представлять ВС РФ в августе на заключительном международном этапе соревнований.

На первом этапе соревнований командам предстоит эвакуировать с условного поля боя вышедшую из строя гаубицу на 4 км, преодолевая курган, брод и другие препятствия, оперативно починить и произвести контрольный выстрел. Далее участникам предстоит вывести с условного поля боя, починить и произвести стрельбы из реактивных систем залпового огня и зенитных установок. Также состоится этап, где команды будут состязаться в умении ремонтировать и проводить боевые стрельбы из гранатометов, пулеметов, автоматов и пистолетов.

"Все команды на конкурс прибыли заблаговременно, у всех были взяты тесты на наличие вирусной инфекции. На полигоне "Константиновка", где проходит конкурс, и в местах проживания и питания военнослужащих, проводится периодическая дезинфекция, участников три раза в день проверяют на наличие температуры. В связи с эпидемиологической обстановкой допуск зрителей на соревнования ограничен", - пояснили в пресс-службе.