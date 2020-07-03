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Полеты 25 иностранных самолетов-разведчиков зафиксированы за неделю у границ России

Также к границам приближались семь беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Иностранные самолеты 25 раз в течение недели осуществляли разведывательные полеты вдоль российских границ. Об этом свидетельствует инфографика, размещенная в пятницу в газете "Красная звезда".

"25 самолетов-разведчиков иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации и сопровождались российскими РЛС", - отмечается в публикации. Кроме того, к границам приближались семь беспилотных летательных аппаратов.

Российским истребителям из состава дежурных по ПВО сил пришлось 10 раз подниматься на перехват. В материале уточняется, что нарушений госграниц РФ допущено не было.

Минобороны также сообщило, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 214 летных смен на 65 аэродромах. В море находились более 60 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

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