Двустороннее учение с боевой стрельбой стартовало на полигоне в Северной Осетии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июля. /ТАСС/. Батальонные группы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии принимают участие в двустороннем тактическом учении с боевой стрельбой, проходящем на полигоне Тарское в Северной Осетии. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"В рамках учения две батальонные тактические группы с приданными подразделениями совершили марш из пункта постоянной дислокации на полигон Тарское, где в ходе розыгрыша тактических действий в обороне и наступлении будут действовать друг против друга", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в учениях принимают участие экипажи вертолетов армейской авиации, танков Т-90А, боевых машин пехоты БМП-3, расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С", минометов 2Б11, комплексов беспилотной авиации.

При выполнении учебно-боевых задач военнослужащие применяют опыт современных вооруженных конфликтов, отметили в пресс-службе. Для выявления засад и огневых средств условного противника, а также для определения координат объектов, подлежащих уничтожению, используются беспилотники.

В учении принимают участие более 1,2 тыс. военнослужащих, задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники, отметили в пресс-службе.