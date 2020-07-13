Участвующие в Главном военно-морском параде экипажи кораблей вышли на обсервацию в море

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Экипажи кораблей, принимающие участие в Главном военно-морском параде, во избежание заражения коронавирусной инфекцией вышли в море на обсервацию. Об этом заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник Главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин.

"В отношении личного состава, участвующего в параде, организован контроль за условиями размещения, питания и проживания. Ежедневно проводятся медицинские осмотры с термометрией каждого военнослужащего. Спланировано периодическое лабораторное обследование на возможное инфицирование COVID-19. Все экипажи кораблей, принимающих участие в параде, были предварительно обследованы и направлены в море на 14-дневную обсервацию", - сказал он.

В организации Главного военно-морского парада учтен уже наработанный опыт и спланированы необходимые шаги, направленные на недопущение случаев заболеваний. Продуманы также вопросы обеспечения безопасности здоровья гостей, ветеранов Великой Отечественной войны и представителей СМИ.

Дмитрий Тришкин уточнил, что в тренировках и непосредственно в проведении парада задействованы более трехсот медиков. "У нас нет сомнений, что торжественные мероприятия 26 июля пройдут организованно, слаженно и, что немаловажно в нынешних условиях, максимально безопасно с точки зрения обеспечения охраны здоровья всех участников предстоящего праздника", - подчеркнул он.

Доля вылечившихся от коронавирусной инфекции военнослужащих в России превысила 85%, добавил Тришкин. "По состоянию на сегодняшний день, лечатся 1 222 военнослужащих, в то же время свыше 85% из числа ранее заболевших поправились", - сказал он.

По словам начальника Главного военно-медицинского управления, с 21 мая число выздоровевших стабильно превышает количество находящихся на лечении. Для тестирования задействованы 32 лаборатории ПЦР, которые были развернуты в кратчайшие сроки. "Выполнено более 230 тыс. исследований", - отметил Тришкин.

Более 130 обсервационных центров было создано в военных округах и на Северном флоте для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщил Тришкин. "Для изоляции и медицинского наблюдения за контактными лицами в военных округах и на Северном флоте - в войсковом звене и на базе военных госпиталей - создано 136 обсервационных центров", - сказал он.

Тришкин также добавил, что за время пандемии для профилактики распространения коронавируса на территории воинских частей и организаций выставлено более 5,5 тыс. постов бесконтактной термометрии личного состава. "Полный комплекс карантинных мероприятий проводится также всему личному составу Военно-морского флота перед убытием на боевую службу", - пояснил Тришкин.

Все военнослужащие, принимавшие участие в Параде Победы, вернулись в пункты постоянной дислокации здоровыми и прошли двухнедельный карантин, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления. По его словам, принятые профилактические меры позволили не допустить распространения вируса среди участников торжественных мероприятий.

"По завершении Парада Победы все они вернулись здоровыми в пункты постоянной дислокации, прошли двухнедельную обсервацию и лабораторное обследование", - сказал Тришкин.

Он подчеркнул, что "после объявления даты проведения Парада Победы появились публикации о том, что, мол, мероприятие преждевременно в разрезе сложившейся эпидемиологической обстановки, что уберечь личный состав от коронавируса не удастся, и само мероприятие может привести к росту заболеваемости".

"Однако время показало, что благодаря своевременным, эффективным и беспрецедентным мерам нам удалось не только не допустить инфицирования военнослужащих COVID-19, но и в целом снизить уровень сезонных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекцией", - подчеркнул начальник главка.

Борьба с пандемией

Более 18 тыс. военных медработников привлекло Минобороны России за время пандемии для борьбы с коронавирусной инфекцией, указал Тришкин. "В целях оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом в 136 военных госпиталях Минобороны России было развернуто более 11 тыс. койкомест. К работе привлекались 18,5 тыс. военных медработников", - сообщил он.

Кроме того, для лечения гражданского населения были выделены места в военных госпиталях, расположенных в 12 субъектах РФ. "Такие отделения были развернуты в Санкт-Петербурге, Пушкине, Североморске, Мурманске, Наро-Фоминске, Воронеже, Краснодаре, Новочеркасске, Моздоке, Екатеринбурге, Саратове, Чите, Хабаровске", - добавил Тришкин. Он также напомнил, что для борьбы с пандемией военные медики развернули семь мобильных госпиталей.

Помощь Италии и Сербии

Кроме того, свыше 100 российских военных медиков были направлены на помощь Италии и Сербии в наиболее трудный период эпидемии, разразившейся в этих странах. "Работавшие в Сербии и Италии российские специалисты провели осмотр и приняли участие в лечении более 1 тыс. пациентов. Действуя на самых опасных направлениях, находясь в непростой эпидемиологической обстановке, наши медики оказали действенную помощь и сами сумели избежать инфицирования", - отметил Тришкин.

Он подчеркнул, что приобретенный в Сербии и Италии опыт в дальнейшем широко использовался при оказании медпомощи в Вооруженных силах России и в интересах гражданского населения.

Более 800 врачей и специалистов подготовила Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова для борьбы с пандемией коронавируса, добавил Тришкин. "Подготовка специалистов медицинской службы по вопросам профилактики, диагностики и лечения больных с новой коронавирусной инфекцией была осуществлена на базе Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. Всего было подготовлено более 800 врачей и специалистов среднего медицинского персонала лечебных учреждений Минобороны России, а также выпускников Военно-медицинской академии 2020 года", - сообщил Тришкин.

По его словам, подготовка велась по специальностям "инфекционные болезни", "анестезиология и реанимация", "пульмонология" и "рентгенология".

"Также проведена их доподготовка по программам "интенсивная терапия пациентов с COVID-19" и "сестринский уход и профилактика новой коронавирусной инфекции", - отметил Тришкин. Он добавил, что одновременно с традиционными видами обучения широко применялись дистанционные образовательные технологии. "Для этого на сайте Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова был организован интерактивный образовательный модуль", - пояснил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 12,7 млн человек, около 565 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 727 162 случая заражения, выздоровел 501 061 человек, умерли 11 335. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.