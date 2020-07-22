В ВС России завершилась внезапная проверка боеготовности, проходившая по поручению Путина

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Мероприятия внезапной проверки боеготовности Вооруженных сил, проходившие по поручению верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина, завершилась. Об этом говорится в сообщении Минобороны, распространенном в среду.

"В Вооруженных силах Российской Федерации завершены мероприятия внезапной проверки боевой готовности, проводившейся в период с 17 по 21 июля 2020 года в соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что войска и силы Южного военного округа, часть органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты, которые привлекались к проверке, возвращаются в пункты постоянной дислокации.

"В рамках проверки выполнен комплекс мероприятий по приведению штабов, соединений и воинских частей в высшие степени боевой готовности и выходу в назначенные районы, передислокации авиационных соединений на оперативные аэродромы", - отметили в Минобороны.

Основной задачей, добавили в военном ведомстве, была оценка способности обеспечить военную безопасность на юго-западе России, где "сохраняются угрозы террористического характера". Также в ходе мероприятий была проведена оценка готовности войск к предстоящим стратегическим командно-штабным учениям "Кавказ-2020".

Во внезапной проверке боевой готовности были задействованы около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.