НАЛЬЧИК, 24 июля. /ТАСС/. Военнослужащие высокогорных подразделений ВС РФ и Росгвардии посоревнуются в стрельбе в составе группы в Приэльбрусье в рамках всеармейского этапа конкурса на лучшее высокогорное подразделение "Эльбрусское кольцо - 2020" Армейских международных игр, сообщили в пятницу в пресс-службе Южного военного округа.

"25 июля военнослужащим ВС РФ и Росгвардии в Приэльбрусье предстоит соревноваться в выполнении пятой специальной задачи "Стрельба в составе групп", это единственная специальная задача всеармейского этапа конкурса "Эльбрусское кольцо - 2020", в ходе которой военнослужащие применяют по назначению штатное оружие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе стрельбы дальность до цели составляет до 250 м. Всего на горном полигоне (травянистый склон) оборудовано четыре рубежа для стрельбы, 36 мишеней на разном расстоянии для стрелков, пулеметчика и снайпера.

Первый этап соревнований включает в себя состязания по индивидуальному лазанию на искусственном рельефе, ориентирование в горной местности, лазание в связках, горная полоса препятствий и стрельба в составе группы.

В соревнованиях принимают участие команды от всех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, а также Росгвардии.

Всеармейский этап конкурса на лучшее высокогорное подразделение "Эльбрусское кольцо - 2020" Армейских международных игр проходит с 22 июля по 5 августа. Соревнования проводятся с 2015 года, в шестой раз. Международный этап Игр пройдет с 23 августа по 5 сентября.