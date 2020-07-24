Каспийская флотилия провела генеральную репетицию военно-морского парада ко Дню ВМФ

МАХАЧКАЛА, 24 июля. /ТАСС/. Генеральная репетиция военно-морского парада в честь Дня ВМФ России, который в этом году впервые пройдет в Каспийске, прошла в городе в пятницу. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Каспийской флотилии.

"Сегодня в Каспийске прошла генеральная репетиция военно-морского парада в честь Дня ВМФ России с участием около 1,8 тыс. военнослужащих, свыше 40 кораблей, судов обеспечения и боевой техники Каспийской флотилии, а также более 10 единиц авиационной техники 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа", - сказал собеседник агентства.

По его словам, репетиция прошла успешно. "Все запланированные мероприятия, в том числе боевые стрельбы по морским целям, боевые упражнения прошли успешно", - отметили в пресс-службе.

На репетиции экипажи малых артиллерийских кораблей "Махачкала", "Астрахань", "Волгодонск", артиллерийских катеров АК-209, АК-223, АК-201 провели боевые стрельбы по морским целям в ходе тренировки боя с кораблями условного противника, а также выполнили боевое упражнение по радиоэлектронной борьбе с постановкой ложных отвлекающих и уводящих целей при отражении ударов от воздушных средств противника. Кроме того, они отработали имитацию морского боя с кораблями условного противника.

Пролет боевой авиации

Завершилась генеральная репетиция парада в Каспийске пролетом боевой авиации на высоте около 200 м. В воздушном парадном строю пролетели 13 самолетов и вертолетов, в том числе вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор", Ми-28Н "Ночной охотник", Ми-35, самолеты Су-34, Су-30 и Су-30СМ3.

"В ходе тренировки экипажи вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" выполнили задачи по обнаружению неопознанной группы надводных целей, следующей в территориальные воды России. Возглавлял воздушный строй противолодочный вертолет морского базирования Ка-27, экипаж которого продемонстрировал зрителям парада возможности по оказанию помощи судну, терпящему бедствие в открытом море", - сообщил собеседник агентства.

Также в рамках военно-спортивного праздника, по его словам, экипажи кораблей и подразделения морской пехоты флотилии совместно с корабельным составом береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан продемонстрировали эпизоды боевой подготовки. Так, пограничные корабли и катера показали действия по пресечению нарушения границы, а базовый тральщик "Магомет Гаджиев" и рейдовые тральщики продемонстрировали проход морских минных заграждений, уточнили в пресс-службе.

26 июля в Каспийске впервые пройдет военно-морской парад в День ВМФ России. Также в воскресенье пройдет военно-спортивный праздник, а на берегу жители и гости города смогут посетить выставку вооружения и военной техники Каспийской флотилии.