Военные медики из России осмотрели 70 пациентов с коронавирусом в госпитале в Бишкеке

БИШКЕК, 27 июля. /ТАСС/. Российские военные медики, прибывшие в Киргизию для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, осмотрели 70 пациентов, которые находятся на лечении в военном госпитале в Бишкеке. Об этом сообщили в Минобороны России.

"12 российских врачей-реаниматологов, терапевтов и медсестер-анестезистов проанализировали лечение всех пациентов, в том числе четырех человек в тяжелом состоянии, и внесли свои корректировки в алгоритм лечения. На данный момент медики организовали круглосуточное дежурство для наблюдения за всеми пациентами", - говорится в сообщении.

По словам начальника госпиталя, майора медицинской службы Канатбека Кадралиева, опыт российских врачей в борьбе с коронавирусом необходим, так как в России наблюдается спад заболеваемости.

"Подходы примерно одинаковые к лечению. Мы обсудили методы лечения и диагностики, внесли кое-какие корректировки, потому что у нас есть опыт лечения пациентов, ведения тяжелых больных", - приводятся в сообщении слова старшего врачебно-сестринской бригады МО РФ, подполковника медицинской службы Иннокентия Забарина.

Ранее самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с аэродрома Чкаловский (Московская область) на аэродром Кант была осуществлена доставка медицинского имущества и шести врачебно-сестринских бригад лечебных учреждений Минобороны России. Четыре бригады медиков уже приступили к работе в военном госпитале в Бишкеке.