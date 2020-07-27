На авиабазе Хмеймим в Сирии прошел праздничный концерт в честь Дня Военно-морского флота

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 27 июля. /ТАСС/. Праздничный концерт в честь Дня военно-морского флота (ВМФ) прошел на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Для того, чтобы поздравить российских военнослужащих с праздником, артисты прилетели в Сирию из Москвы.

"Радушие военных - офицеров, солдат - просто зашкаливает. Зал принимает нас жарко", - рассказал журналистам конферансье концерта, телеведущий Алексей Лысенков.

Для проведения концерта на территории авиабазы была разбита большая палатка, однако и она с трудом вместила всех желающих - еще задолго до начала мероприятия перед ней скопилась очередь. За порядком следила военная полиция.

Выступившие на концерте артисты признались, что подготовка к мероприятию прошла непросто - после перелета из Москвы им пришлось ночевать на базе под рев самолетных двигателей, однако, как отметил солист группы "Земляне" Сергей Скачков, в этом тоже был позитивный момент. "Было какое-то приятное ощущение, когда слышишь эту мощь, и как-то это радует даже. Такой щит, который тебя прикрывает от всех невзгод", - поделился он своими впечатлениями после концерта.

Всего концерт продлился около полутора часов, однако публика, как отмечают артисты, готова была слушать выступающих в два раза дольше. "Жалко, что три песни. Должно было быть четыре, но получилось три, потому что очень много артистов и нужно чтобы все успели", - сказала после выступления солистка ансамбля "Здравствуй, песня!" Елена Волкова.

День Военно-морского флота России отмечается 26 июля. В ходе празднования в Сирии российские военные также провели парад военных кораблей и судов обеспечения в порту Тартус, в ходе которого зрители смогли увидеть дизель-электрическую подводную лодку "Новороссийск", фрегат "Адмирал Макаров", морской тральщик "Вице-адмирал Захарьин" и другие суда. В небе над Тартусом также совершила пролет российская боевая авиация, а в самом городе для гостей был организован военно-спортивный праздник, в ходе которого российские моряки продемонстрировали зрителям высадку морской пехоты и захват побережья при огневой поддержке катеров "Раптор" и вертолетов Ми-35. Также для всех пришедших на мероприятие работала выставка военной техники.