В Генштабе считают, что прекращение СНВ-3 может поставить мир на грань ядерной катастрофы

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Прекращение Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3) может дать возможность США бесконтрольно наращивать стратегические вооружения и поставить мировую безопасность на грань катастрофы, говорится в статье начальника управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майора Андрея Стерлина и ведущего научного сотрудника Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба Александра Хряпина, опубликованной в газете " Красная звезда ".

Авторы подчеркивают, что Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, срок окончания которого 5 февраля 2021 года, - последнее действующее соглашение в системе международной безопасности и контроля над вооружениями, но США проанонсировали отказ от его продления.

"В случае прекращения действия Договора СНВ-3 военно-политическая обстановка существенно осложнится, так как в отсутствие ограничительных договорных норм возможно бесконтрольное наращивание Соединенными Штатами своих стратегических вооружений. Подчеркнем, что это чрезвычайно опасный путь, потому что мир снова, как и во второй половине XX века, будет балансировать на грани мировой ядерной катастрофы", - говорится в статье.

По мнению авторов, под большим вопросом останется судьба Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). "Разрушение ДНЯО может стать тем спусковым крючком, который приведет к гонке ядерных вооружений во всем мире и росту числа стран, обладающих ядерным оружием, в первую очередь "пороговых", - подчеркивается в материале.

В тексте отмечается, что Россия взяла на себя соответствующие ДВЗЯИ обязательства еще 20 лет назад, в то же время американцы, подписав его в 1996 году, так до сих пор и не ратифицировали этот договор. Согласно статье, всего две страны в 2006 году отказались принять резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о необходимости скорейшего подписания и ратификации ДВЗЯИ - США и КНДР.

"Таким образом, после прекращения действия Договора СНВ-3 не останется ни одного действующего международного соглашения, ограничивающего гонку стратегических вооружений, и руки у американских "ястребов" будут полностью развязаны", - говорится в статье.

Предложения России

В то же время Россия предлагает продлить срок действия Договора СНВ-3, поскольку это позволит сохранить контроль над СНВ обеих сторон, обеспечит транспарентность состава их СНВ и даст возможность достоверно прогнозировать их боевые возможности. При этом появится дополнительное время для поиска решений по проблемным вопросам ограничения стратегических наступательных вооружений и продвижения к новому соглашению.

Последний раз российско-американские консультации по стратегической стабильности и контролю над вооружениями прошли в Вене 22 июня. На встрече также обсуждался вопрос продления СНВ-3. По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, администрация президента США Дональда Трампа поставила судьбу договора в зависимость от участия Китая в переговорах по контролю над вооружениями.