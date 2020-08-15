Арктическая группировка Северного флота зашла в порт Дудинка

ТАСС, 15 августа. Корабли и суда арктической группировки Северного флота прибыли в порт Дудинка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Севфлота, распространенном в субботу.

"Переход от порта Диксона до Дудинки вверх по течению реки Енисея занял у них два дня", - говорится в сообщении.

Корабли и суда совершили переход под командованием заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева. Впервые на борту кораблей Северного флота переход из Диксона в Дудинку вместе с военными моряками совершили восемь таймырских юнармейцев в качестве поощрения за высокие показатели в учебе, дисциплине и общественную активность.

"Корабли и суда шли по речному фарватеру кильватерным строем во главе с большим противолодочным кораблем "Североморск" со средней скоростью около 10 узлов", - говорится в сообщении.

После торжественной церемонии встречи североморцев было проведено рабочее совещание с командованием арктической группировки по организационным вопросам проведения межвидового тактического учения по обороне важного промышленного объекта на Таймыре, а также совместных спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Учения и тренировки

Теперь военным морякам предстоит провести несколько тренировок по подходу кораблей к берегу и высадке личного состава и техники на необорудованное побережье. Они продлятся в течение двух дней.

"Само тактическое учение арктической группировки под названием "Бой за высадку морского десанта на необорудованное побережье" состоится 18 августа", - уточнили в пресс-службе. В нем будут задействованы большой противолодочный корабль "Североморск", большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога", военнослужащие и техника морской пехоты Северного флота и вертолет Ка-27 в десантном варианте.

Поход арктической группировки кораблей и судов обеспечения начался 5 августа. В общей сложности он продлится около двух с половиной месяцев в зависимости от погодных условий в Арктике.

В походе принимают участие восемь кораблей и судов: большой противолодочный корабль "Североморск", большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога", морской тральщик "Владимир Гуманенко", спасательное буксирное судно "Памир", большой морской танкер "Сергей Осипов", килекторное судно КИЛ-143 и ледокол "Илья Муромец", на котором также находятся участники комплексной арктической экспедиции от Русского географического общества.