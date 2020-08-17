Россия проведет наблюдательный полет над Финляндией в рамках Договора по открытому небу

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Россия проведет над Финляндией наблюдательный полет в рамках Договора по открытому небу. Об этом в понедельник сообщает "Красная звезда" со ссылкой на начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

"Полет будет выполнятся в период с 17 по 21 августа с аэродрома открытого неба Хельсинки-Ваптаа. Максимальная дальность полета составит 1 400 км", - пишет газета.

Уточняется, что российский Ан-30Б выполнит полет по согласованному с Финляндией маршруту, при этом финские специалисты на борту самолета будут контролировать порядок применения оборудования для наблюдений и соблюдение положений договора.