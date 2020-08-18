Тимур Иванов: городок суворовского училища в Твери построят к концу августа

ТАСС, 18 августа. Новый городок Тверского суворовского военного училища достроят в срок - воспитанники смогут начать обучение в новых зданиях 1 сентября этого года. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, стройку проинспектировали заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

"На объекте достигнута максимальная строительная готовность, и нет никаких сомнений, что поручение по строительству нового фонда Тверского суворовского училища будет выполнено в срок, и уже к началу учебного года оно примет своих первых воспитанников. Новая материально-техническая база создаст уникальные условия для полноценного и гармоничного развития наших суворовцев", - сказал Иванов.

В свою очередь Руденя поблагодарил военных строителей за огромную работу и за то, что министр обороны РФ Сергей Шойгу поддержал обращение из региона и в год 75-летия Великой Победы был создан новый комплекс Тверского суворовского училища.

"Я уверен, что сегодня мальчишки, которые еще даже не мечтали пойти в суворовское училище, ознакомятся с современным комплексом и примут решение здесь учиться. И для них это будет большая честь", - подчеркнул Руденя.

По данным пресс-службы правительства региона, заместитель министра и губернатор осмотрели территорию училища, учебные классы, создаваемый музей о Героях Советского Союза, Героях России, Героях Социалистического труда, которые прошли обучение в Тверском суворовском училище в разные годы. Также замминистра обороны и губернатор посадили красный остролистный клен на территории учебного заведения.

Об училище

Закладка камня на месте будущего комплекса Тверского суворовского военного училища состоялась 21 февраля 2019 года. Новый трехэтажный корпус рассчитан на 560 учебных мест, в него переведут занятия из здания, построенного в 1940-х годах. Параллельно идет строительство одного из двух запланированных четырехэтажных спальных корпусов, столовой на 620 мест, медблока и контрольно-пропускного пункта. Также на территории комплекса оборудуют площадь для торжественных построений, отдельный плац, возведут спортивный городок с бассейном и ледовым катком.

Тверское суворовское военное училище является старейшим из всех суворовских училищ России, первый набор состоялся в 1943 году. Всего за годы работы обучение в нем прошли свыше 15 тыс. ребят. Более 70 выпускников впоследствии стали генералами, двое удостоены звания Героя Советского Союза, шестеро - Героя России, один - звания Героя Социалистического труда. В разные годы обучение проходили внуки Василия Чапаева, Семена Буденного, Иосифа Сталина, Никиты Хрущева, сыновья летчиков Михаила Водопьянова и Николая Гастелло.

По данным Минобороны, строительство объектов будет завершено до конца августа. Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны возвели учебно-административный корпус переменной этажности, столовую с несколькими обеденными залами и встроенными классами дополнительного образования, а также два спальных корпуса на 320 и 240 мест.