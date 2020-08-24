Су-27 перехватил над Балтикой самолеты США, Швеции и Германии

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российский истребитель Су-27 Балтийского флота поднимался на перехват стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США, самолета-разведчика Gulfstream ВВС Швеции и самолета базовой патрульной авиации Orion ВМС ФРГ. Об этом в понедельник сообщили в Национальном центре управления обороной.

По данным военных, в понедельник РЛС России засекли над нейтральными водами Балтийского моря три воздушные цели, приближавшиеся к госгранице РФ. "Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения ими государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота. Экипаж российского истребителя последовательно идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет-разведчик Gulfstream ВВС Швеции и самолет базовой патрульной авиации Orion ВМС ФРГ", - сказали в Центре.

В ведомстве добавили, что самолет ФРГ "в целях достижения скрытности подлета к государственной границе Российской Федерации, совершал полет над морем на малой высоте - 500 м и малой скорости - 250 км/ч".

"Нарушения государственной границы Российской Федерации самолетами ОВС НАТО допущено не было", - подчеркнули в НЦУО.

В Центре уточнили, что весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После разворота иностранных самолетов от границы России он благополучно вернулся на аэродром базирования.

21 августа в НЦУО сообщили, что истребитель Су-30СМ поднимали на перехват самолета-разведчика RC-135 ВВС США над Черным морем.