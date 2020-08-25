"Рособоронэкспорт" и концерн "Вега" заключили соглашение на форуме "Армия-2020"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. В ходе международного военно-технического форума "Армия-2020" АО "Рособоронэкспорт" и АО "Концерн "Вега" холдинга "Росэлектроника" (входят в Ростех) заключили соглашение о сотрудничестве по вопросам правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности в процессе военно-технического сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба "Рособоронэкспорта".

Со стороны "Рособоронэкспорта" соглашение подписал генеральный директор компании Александр Михеев, со стороны концерна "Вега" - его генеральный директор Вячеслав Михеев.

"На мировом оружейном рынке сегодня наблюдается стабильный рост спроса на проекты по технологическому партнерству. "Рособоронэкспорт" следует этому тренду, выполняя поручение президента Российской Федерации по наращиванию несырьевого экспорта, в частности высокотехнологичных услуг. Опыт реализации проектов трансфера технологий в оборонной сфере показывает высокую важность обеспечения правовой охраны передаваемых разработок и ноу-хау. "Рособоронэкспорт" активно наращивает компетенции в области защиты и коммерциализации интеллектуальной собственности и готов оказывать всестороннее содействие российским оборонным предприятиям", - заявил Александр Михеев.

Соглашение о сотрудничестве между "Рособоронэкспортом" и концерном "Вега" заключено в целях координации действий сторон по правовой охране и защите прав на результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся в продукции военного назначения, при осуществлении военно-технического сотрудничества.

"Концерн "Вега" является крупнейшей высокотехнологичной компанией России с активной экспортной политикой. Мы видим, что проекты по технологическому партнерству сегодня дают огромное конкурентное преимущество на внешнем рынке. Однако в этой области имеются риски для наших ноу-хау - существенных активов компании, неправомерное использование которых может привести к потере выручки и проявлениям недобросовестной конкуренции. Уверен, что сегодня залогом успеха на рынке трансфера технологий является объединение компетенций "Рособоронэкспорта" и промышленности", - отметил Вячеслав Михеев.