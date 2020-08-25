В Минобороны заявили, что проблема черных копателей сходит на нет

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Деятельность так называемых черных копателей, ведущих незаконные раскопки на местах боевых действий в годы Великой Отечественной войны, в последнее время сходит на нет. Об этом заявил журналистам во вторник заместитель начальника управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.

"Черное копательство сходит сейчас практически на нет. Организация мероприятий (поисковых экспедиций по местам боевых действий - прим. ТАСС) поставлена в правовые рамки, они планируются, готовятся, по ним предоставляются отчетные документы. У нас на каждый поисковый сезон существует оперативный штаб в министерстве обороны, в состав которого входят представители других силовых структур", - сказал Таранов на пресс-конференции в онлайн-формате, посвященной международной поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт".

По его словам, многие из тех, кто занимался незаконными раскопками, присоединяются к официальным поисковым отрядам. "Общими усилиями нам удается сдерживать черных копателей, большинство из черных копателей перешли на светлую сторону и теперь в составе поисковых отрядов продолжают работать на благо родины легально", - подчеркнул представитель Минобороны.

Он пояснил, что черное копательство связано с тем, что многие занимаются коллекционированием различных предметов, в том числе артефактов военного времени. При этом в большинстве случаев черные копатели передавали информацию о своих находках поисковым отрядам, которые занимались останками и хоронили погибших с воинскими почестями.

Член поискового отряда "Победа", участник поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт" Елена Алешина рассказала, что на днях с помощью кладоискателя удалось установить имя солдата, погибшего подо Ржевом. "20 августа один кладоискатель в Ржевском районе передал поисковому отряду точку, где он, работая с металлоискателем, нашел останки солдата. Ребята подъехали туда, подняли эти останки. Солдат оказался с медальоном, удалось установить имя, и уже ищут его родственников", - рассказала она.

С 3 по 17 сентября на территории сельского поселения Есинка Ржевского района Тверской области в местах кровопролитных сражений 1942-1943 годов пройдет международная поисковая экспедиция Российского военно-исторического общества "Ржев. Калининский фронт". Лагерь поисковиков расположится вблизи Ржевского мемориала Советскому солдату. В Вахте Памяти будут задействованы военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона Министерства обороны РФ.