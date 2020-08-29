В Севастополе закрылась площадка форума "Армия-2020"

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Площадка форума "Армия-2020" в Севастополе, на которой можно было увидеть выставку военной техники и научные разработки для армии, показательные выступления и пролет авиации, завершила работу в субботу, передает корреспондент ТАСС.

Форум проходил в течение трех дней, с 27 августа. "Конечно же, в городе-герое, патриотической столице... перспективы самые грандиозные. И то, что мы видели в эти дни, это только подтверждает. Важно, что в год 75-летия Победы [в Великой Отечественной войне] показы техники, все мероприятия посетили сотни наших мальчишек, которые сделали выбор: служить в Вооруженных силах Российской Федерации", - отметил во время посещения форума в субботу врио губернатора Михаил Развожаев.

"Данная площадка стала точкой притяжения не только специалистов в области вооружений, но и всех, кто интересуется высокотехнологичными разработками отечественной оборонной отрасли. Масштабная демонстрация достижений военно-промышленного комплекса содействует техническому переоснащению Вооруженных Сил, упрочению позиций нашей страны на международном уровне", - подчеркнул командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

Помимо этого, для жителей и гостей Севастополя на причале в центре города было организовано посещение кораблей Черноморского флота. Кроме Севастополя, площадки форума действовали в Новороссийске и Керчи.

Форум "Армия-2020" проходил в подмосковном парке "Патриот", а также на площадках в ряде регионов РФ от Севастополя до Чукотки.