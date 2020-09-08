Российский истребитель сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российский истребитель МиГ-29 сопроводил во вторник самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.

По информации Центра, 8 сентября российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря", - говорится в сообщении.

После разворота норвежского самолета от границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. "Весь полет российского истребителя МиГ-29 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации норвежским самолетом не допущено", - добавили в Центре.

Перехваты над Баренцевым морем

Это четвертый случай сопровождения иностранного самолета над Баренцевым морем за два дня. В понедельник в Национальном центре управления обороной сообщили о сопровождении истребителем МиГ-29 стратегического самолета-разведчика ВВС Великобритании RC-135 над Баренцевым морем. Кроме того, российский истребитель МиГ-31 Северного флота поднимался на перехват патрульного самолета Orion Военно-воздушных сил Норвегии, а истребитель МиГ-29 вылетал на перехват стратегического самолета-разведчика R.1 Sentinel ВВС Великобритании.

Кроме того, МиГ-31 три дня подряд поднимался на перехват норвежских самолетов Orion над Баренцевым морем на прошлой неделе.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 5 сентября сообщил журналистам, что интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом.