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Истребитель Су-27 поднимался на перехват самолетов-разведчиков США у южных границ России

Истребитель Су-27 поднимался на перехват самолетов-разведчиков США у южных границ России - МО РФ.

Истребитель МиГ-31 поднимался на перехват самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20
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