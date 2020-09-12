Два Ту-142 выполнили плановые полеты над Баренцевым, Норвежским и Северным морями

СЕВЕРОМОРСК /Мурманская область/, 12 сентября. /ТАСС/. Два дальних противолодочных самолета Ту-142 Северного флота выполнили плановые полеты над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители зарубежных стран, говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы флота.

"12 сентября два дальних противолодочных самолета Ту-142 Северного флота выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей. Продолжительность полета составила более 11 часов", - говорится в сообщении.

По данным флота, на отдельных этапах маршрута полета российские самолеты сопровождались истребителями иностранных государств.