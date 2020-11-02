Новые техсредства разведчиков сократили время от обнаружения до поражения цели в 2,5 раза

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Новые технические средства, которые применяют современные разведчики, в 2,5 раза сократили временной цикл от разведки до поражения цели. Об этом сообщил начальник разведки - замначальника Главного штаба Сухопутных войск по разведке генерал-майор Алексей Белоусов.

"Новые технические средства позволили сократить в 2,5 раза временной цикл "разведка-поражение" объектов (целей)", - отметил Белоусов в интервью газете "Красная звезда".

Начальник разведки добавил, что сейчас разведывательные подразделения способны вскрывать объекты противника на всю глубину зоны ответственности в реальном времени.

По его словам, в разведке применяются беспилотники, радиолокационные средства, которые позволяют увидеть цели даже при плохой погоде. Также используются комплексы разведки, управления и связи "Стрелец-М", новейшие радиостанции. "А благодаря сейсмическим датчикам можно распознавать передвижение техники, людей", - подчеркнул генерал-майор, пояснив, что вся полученная информация сразу поступает на пункт управления разведкой.

Новые средства позволяют сохранить жизни военнослужащим, заключил Белоусов.