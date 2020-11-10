Российские военные передали гуманитарную помощь жителям сирийского поселка Каммин

КАММИН /Сирия/, 10 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) передали гуманитарную помощь жителям поселка Каммин, расположенного в горной Латакии.

Эта гуманитарная акция проходит накануне Международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии. Всего с начала процесса урегулирования российский ЦПВС провел 2 627 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 4 526,6 т.

"Сегодня выдаем удвоенные продуктовые наборы. Раньше они были 440 [штук], сегодня выдаем 880. В данном населенном пункте две недели назад были стихийные пожары. Люди, проживающие здесь, пострадали. Командование приняло решение об увеличении выдачи продуктовых наборов", - заявил журналистам начальник отдела ЦПВС Алексей Дмитриев.

Недавние лесные пожары уничтожили гектары садов и оливковых плантаций, оставив многих жителей без работы. Как и во многих городах и селах Сирии, в Каммине много вдов солдат, погибших во время войны.

"Все жители Каммина и ближайших деревень, когда узнали, что приедут русские, с радостью восприняли эту новость. Все, кто смог, пришли. Мы благодарны России", - сказал журналистам глава селения Мухтар Юсеф Ахмад.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск возлагает большую надежду на конференцию по беженцам, которая состоится в сирийской столице 11 и 12 ноября. Он отметил, что сирийцы не только готовы, но и с большим воодушевлением хотят реализовывать практические договоренности на протяжении ближайших нескольких месяцев сразу после этой конференции.

Сирийский лидер поблагодарил Россию и ее руководство за помощь в организации Международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии, несмотря на "все международное давление". Башар Асад выразил надежду, что она поможет прорвать экономическую блокаду Сирии и создать необходимые условия для возвращения сирийцев на родину.