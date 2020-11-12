Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" планируют передать флоту 25 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Завод "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) планирует 25 декабря передать ВМФ России головной корвет проекта 20385 "Гремящий". Об этом журналистам сообщил в четверг генеральный директор предприятия Игорь Орлов.

"Он проходит государственные испытания. У нас по контракту [передача] 25 декабря. Мы рассчитываем, что мы уложимся в этот срок. "Гремящий" проходит этап государственных испытаний, все идет по плану", - сказал он.

"Гремящий" - головной корвет проекта 20385, заложенный 1 февраля 2012 года и спущенный на воду в июне 2017 года. Корветы этого проекта разработаны ЦМКБ "Алмаз", предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне.

Корвет "Гремящий" станет первым кораблем - носителем ракет "Калибр" на Тихоокеанском флоте. Как сообщил 31 октября 2019 года президент России Владимир Путин во время посещения строящегося корвета, его планируется оснасить новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

"Всеволод Бобров"

Орлов сообщил, что "Северная верфь" планирует передать ВМФ РФ судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" в 1-2 квартале 2021 года.

"Заказчик поставил задачу сдать его по месту его дальнейшей эксплуатации. Это не Балтика. Поэтому мы будем завершать и подписывать итоговые документы в следующем году - первый квартал - начало второго. Он ["Всеволод Бобров"] практически готов, там есть ряд нюансов, над которыми мы работаем", - сказал он.

"Всеволод Бобров" - второе судно тылового обеспечения проекта 23120, построенное на "Северной верфи". Оно было заложено в 2013 году, спущено на воду в 2016 году. Головное судно "Эльбрус" вступило в состав отряда судов обеспечения службы вспомогательного флота объединенного стратегического командования Северного флота в 2018 году. В 2019 году оно успешно совершило 175-дневное кругосветное плавание в составе отряда российских кораблей.

Судно многофункционально: может выполнять погрузку, транспортировку и передачу грузов, за счет мощной энергетической установки буксировать корабли, вплоть до авианосца, участвовать в спасательных операциях и оказывать медицинскую помощь терпящим бедствие, проводить картографирование рельефа дна и вести поиск затонувших объектов. Судно имеет ледовый класс ARC4.