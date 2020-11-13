Российские РЛС за неделю сопроводили 30 самолетов и три беспилотника у границ РФ

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российские радиолокационные станции (РЛС) за прошедшую неделю брали на сопровождение 33 летательных аппарата иностранных государств у границ РФ. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 30 самолетов-разведчиков и три беспилотных летательных аппарата иностранных государств. Все полеты иностранной авиации проходили под контролем российских РЛС.

По данным газеты, нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

Кроме того, согласно инфографике, в рамках гособоронзаказа были отремонтированы и поставлены в войска самолеты Су-24 и Ту-22М3, самоходные артиллерийские гаубицы "Мста-СМ", боевые машины десанта БМД-4М, а также дизельная подводная лодка "Волхов".