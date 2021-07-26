Ивановские десантники получили более 30 новых боевых машин десанта и бронетранспортеров

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Боевые машины десанта четвертого поколения поступили в Ивановское гвардейское воздушно-десантное соединение ВДВ. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.

"В преддверии празднования 91-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск в Ивановское гвардейское воздушно-десантное соединение Воздушно-десантных войск поступил первый батальонный комплект боевых машин десанта четвертого поколения", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, 37 БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка" поставили в войска в соответствии с государственной программой оснащения соединений и воинских частей ВДВ новейшими образцами вооружения и военной техники, а экипажи данных машин проходили специальную подготовку для управления ими.

"Все экипажи два месяца проходили курс переподготовки для работы с техникой в учебном центре (младших специалистов) Воздушно-десантных войск в городе Омске", - отметили в министерстве.

Боевые машины десанта БМД-4М способны преодолевать водные преграды, оснащены дизельным двигателем повышенной мощности. 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А72 с высокой скорострельностью дополнена крупнокалиберной 100-миллиметровой пушкой 2А70, которая позволяет вести огонь на дальность до 7 км. Помимо экипажа (три человека) в машине предусмотрено десантное отделение для перевозки до пяти военнослужащих.

БТР-МДМ "Ракушка" предназначен для повышения мобильности сил десанта и их быстрой переброски, способен развивать скорость до 70 км/ч и перевозить до 13 военнослужащих.