В ВВО началась укладка нового железнодорожного пути Байкало-Амурской магистрали

ТАСС, 24 декабря. Специалисты начали укладку нового железнодорожного пути реконструируемой ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в зоне ответственности Восточного военного округа (ВВО), сообщила в пятницу пресс-служба округа.

"В поселке Огорон Амурской области на участке реконструкции Байкало-Амурской магистрали состоялось торжественное мероприятие, посвященное началу укладки нового железнодорожного пути реконструируемой ветки БАМ в зоне ответственности Восточного военного округа", - сообщила пресс-служба.

В реконструкции БАМ принимает участие более 800 военнослужащих и 400 единиц строительной и специальной техники железнодорожных соединений ВВО. Сейчас работы ведутся в условиях сверхнизких температур севера Амурской области, которые достигают днем 35-38 градусов мороза, а ночью - 43-45 градусов ниже нуля.