Саперы уничтожили более 40 тыс. взрывоопасных предметов времен ВОВ на юге РФ в 2021 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Южного военного округа (ЮВО) уничтожили в 2021 году более 40 тыс. взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе округа.

"В 2021 году саперы ЮВО уничтожили более 40 тыс. взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Среди опасных находок более 8,4 тыс. артиллерийских снарядов, свыше 2,2 тыс. минометных мин, около 900 реактивных снарядов, 24 авиационные бомбы, порядка 100 инженерных мин, около 30 тыс. других взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Наиболее часто сообщения об обнаружении взрывоопасных предметов поступали из городов и районов Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского края и Крыма, в которых в годы войны шли ожесточенные бои.

Для выполнения задач по разминированию было сформировано 59 подвижных групп, задействовано около 400 специалистов. При уничтожении найденных боеприпасов израсходовано около трех тыс. кг взрывчатки, добавили в пресс-службе. Военнослужащие применяли бронированные машины разминирования БМР-М на базе танка Т-72, инженерные машины разграждения ИМР-2, робототехнические комплексы "Уран-6" и другую спецтехнику.