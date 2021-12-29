Из Владивостока вышел в дальний океанский поход отряд кораблей ТОФ

ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) вышел из Владивостока для выполнения задач дальнего океанского похода, во время которого судна посетят Республику Сейшельские Острова, сообщила в среду пресс-служба флота.

"Отряд кораблей ТОФ в составе флагмана гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома" вышел из Владивостока для выполнения задач дальнего океанского похода", - сообщила пресс-служба.

Во время плавания корабли посетят с заходами порты ряда государств, в том числе Сейшельские Острова. Заход будет приурочен к 105-й годовщине посещения бронепалубным крейсером "Варяг" порта Виктория Сейшельских островов. За время похода будут проведены плановые, в том числе международные, учения в составе отряда боевых кораблей в различных районах, уточнила пресс-служба.