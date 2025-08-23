Северный флот провел учения по видам обеспечения Военно-морского флота

Плановое мероприятие проводилось под руководством Главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Военнослужащие-североморцы приняли участие в учениях по специальным видам обеспечения Военно-морского флота. Плановое мероприятие проводилось под руководством Главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева, сообщили в пресс-службе флота.

В учениях было задействовано порядка 20 надводных кораблей и судов обеспечения, более 20 летательных аппаратов морской авиации, до 300 единиц военной и специальной техника и свыше 3 тыс. военнослужащих.

"В основном пункте базирования надводных сил Северного флота отрабатывались практические вопросы медицинского обеспечения экипажей кораблей, погрузки ракетного и артиллерийского вооружения и пополнения запасов горюче-смазочных материалов и продовольствия до необходимых норм после длительного выполнения задач в море. На одном из аэродромов в Мурманской области проведены мероприятия практического этапа по обеспечению частей морской авиации ВМФ", - говорится в сообщении.

Также в рамках учений подразделения аэродромно-технического обеспечения морской авиации отработали ь мероприятия по ликвидации пожара на объекте и восстановлению взлетно-посадочной полосы. В это же время дежурные силы осуществляли оборону аэродрома и авиационной техники от диверсантов с применением мобильных огневых групп и беспилотных летательных аппаратов разных типов.

"Основным эпизодом практических действий на аэродроме стал вывод авиационной техники из-под удара условного противника. В кратчайшие сроки в воздух были подняты самолеты тактической авиации, противолодочные самолеты и вертолеты для рассредоточения на запасные аэродромы и специально подготовленные площадки", - отметили в пресс-службе.

Ранее Минобороны России объявило о начале плановых специальных учений по видам обеспечения, проводимых под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.