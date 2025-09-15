МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Учения по отражению атак безэкипажных катеров противника прошли на Балтийском флоте в рамках "Запада-2025". Об этом сообщили в Минобороны России.

"В рамках совместных стратегических учений "Запад-2025" в Балтийской военно-морской базе с экипажами кораблей, патрульных и противодиверсионных катеров и личным составом подразделений охраны и обороны Балтийского флота проведены учения по отражению атак безэкипажных катеров (БЭК) противника", - сказали там.

В соответствии с замыслом была объявлена вводная о приближении к пункту базирования кораблей нескольких БЭК условного противника, которые имитировали "Лезвие" и "Зефир". Командирам кораблей и катеров, военнослужащим постов охраны и обороны поставили оперативную задачу по отражению атаки морских дронов.

После получения команды на кораблях была объявлена тревога для повышения боевой готовности личного состава. Расчеты радиотехнических боевых частей условно выставили помехи с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

В ходе практической части расчеты поэтапно отработали алгоритм обнаружения, сопровождения и уничтожения надводных целей, производя стрельбу из крупнокалиберных пулеметов "Корд" и стрелкового оружия. В учениях было задействовано свыше 10 кораблей и боевых катеров, свыше 500 военнослужащих Балтийского флота.