В Ярославле начали производство пропеллеров для боевых FPV-дронов

Они используются в зоне специальной военной операции, сообщили в компании-разработчике "Рокот-тех"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Производство пропеллеров из отечественного сырья для боевых FPV-дронов локализовано в Ярославле. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике "Рокот-тех".

"В 2024 году специалистами "Рокот-Тех" было запущено производство пропеллеров для FPV-дронов, применяющихся в СВО. В данный момент мы создаем пропеллеры из пластика отечественного производства для аппаратов 9 и 10 дюймов. Ведутся работы над другими видами пропеллеров, в том числе 7, 13 и 15 дюймов. С начала производства изготовлено несколько десятков тысяч комплектов различных пропеллеров. Мощности позволяют изготавливать по 20 тысяч комплектов пропеллеров каждого вида ежемесячно. Получаем многочисленные положительные отзывы от бойцов, применяющих изделия в зоне СВО", - рассказали в организации.

В "Рокот-тех" отметили, что пропеллеры производятся методом литья под давлением на термопластавтоматах. "Каждый пропеллер проходит визуальный контроль на предмет дефектов, каждая сотая отливка проходит через вибрационный стенд, и если вибрации выше нормы партия снимается, а инженер-технолог перенастраивает термопластавтомат. Это необходимо, поскольку мы используем отечественное сырье, которое от партии к партии может немного менять характеристики, что отражается на изделии, если не контролировать процесс. Таким образом, мы проделали громадную работу, чтобы дать фронту качественный отечественный пропеллер", - подчеркнули в компании.