Патрушев: нужно усилить координацию ведомств для безопасности на море на ДВ

По словам помощника президента России, это важно для оказания помощи рыболовецким судам в случае их бедствий в морских водах

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 3 октября. /ТАСС/. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев провел в Комсомольске-на-Амуре совещание по вопросам строительства и модернизации рыбопромыслового флота, а также обеспечения безопасности мореплавания в Дальневосточном бассейне.

"Обеспечение безопасности мореплавания рассматривается нами как составная часть реализации суверенных прав России на ведение хозяйственной деятельности в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе, в том числе на свободу рыболовства", - сказал Патрушев.

Он заявил о необходимости усилить координацию между силами и средствами Росморречфлота, Росрыболовства и Тихоокеанского флота для помощи отечественным рыбопромысловым судам, если они потерпят бедствие в морях на Дальнем Востоке. Основная нагрузка по защите и охране территориальных морей Российской Федерации и их природных ресурсов ложится на Военно-морской флот и береговую охрану ФСБ, отметил он.

"Одновременно с мероприятиями, проводимыми силовыми ведомствами, необходимо эффективно работать в направлении навигационно-гидрографического обеспечения мореплавания и готовности аварийно-спасательных служб к незамедлительным действиям в районах промысла, в том числе по оказанию помощи терпящим бедствие рыбопромысловым судам и минимизации последствий аварий и катастроф", - добавил помощник главы государства.

Патрушев подчеркнул, что для северных и дальневосточных акваторий это имеет существенное значение, поскольку метеоусловия в районах ведения промысла часто бывают крайне неблагоприятными. В Охотском море, например, шторма могут продолжаться месяцами, добавил он.

"Учитывая, что строительство новых аварийно-спасательных судов затягивается, необходимо принять дополнительные меры по укреплению координации и взаимодействию между соответствующими силами и средствами Росморречфлота, Росрыболовства и Тихоокеанского флота с тем, чтобы обеспечить необходимый маневр имеющимися судами в случае возникновения такой необходимости", - подчеркнул Патрушев.