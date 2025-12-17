В Сибири прошли учения с использованием ракетных комплексов "Ярс"

Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов вышли на маршруты боевого патрулирования в ходе плановых тренировок

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" в Сибири вышли на маршруты боевого патрулирования в рамках плановых учений. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчеты ПГРК "Ярс" в Сибири выведены на маршруты боевого патрулирования в рамках планового учения. Крупногабаритная техника покинула специальные сооружения и приступила к совершению марша, в том числе - в ночное время. В ходе несения боевого дежурства на полевых позициях ракетчики отработали несколько десятков задач и вводных, в том числе технических", - сказали там.

Водители агрегатов, машин сопровождения и обеспечения совершили интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования, а также провели смену полевых позиций и рассредоточение ракетных дивизионов. Расчеты ПГРК "Ярс" отработали вопросы инженерного оборудования полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения.

Для обеспечения боевого охранения ПГРК в позиционном районе ракетной дивизии и охраны подвижных ракетных комплексов "Ярс" на маршрутах применялись БПЛА самолетного типа "Элерон". Подобные учения позволяют совершенствовать уровень подготовки личного состава, слаженность соединений и воинских частей РВСН.

РС-24 "Ярс" - ракетный комплекс мобильного или стационарного базирования с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой с разделяющейся головной частью. Развертывание "Ярсов" началось в декабре 2009 года, когда комплекс был принят на опытно-боевое дежурство в РВСН. Является модификацией ракеты комплекса "Тополь-М".