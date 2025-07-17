Белый дом: Трамп позвонил Нетаньяху в связи с обстрелом ЦАХАЛ церкви в Газе

Президент США воспринял новость об атаке не позитивно, сообщила пресс-секретарь администрации Кэролайн Ливитт

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в связи с обстрелом армией еврейского государства церкви в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Это не была позитивная реакция", - сказала она, отвечая на вопрос о том, как Трамп воспринял новость об обстреле Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) церкви Святого Семейства в Газе. "Он (Трамп - прим. ТАСС) позвонил этим утром премьер-министру Нетаньяху в связи с ударами по церкви в Газе", - заявила Ливитт. По ее словам, "это была ошибка со стороны израильтян". "Премьер-министр изложил это президенту", - добавила представитель Белого дома, не приведя никаких дальнейших комментариев.

Как заявил ранее Нетаньяху, Израиль глубоко сожалеет в связи с попаданием "случайного снаряда" в церковь Святого Семейства в Газе. Премьер заверил, что "Израиль расследует инцидент" и "по-прежнему привержен защите мирных жителей и святых мест". Пресс-служба израильской армии сообщила, что осколки снаряда попали в церковь по ошибке.

Жертвами удара по единственному католическому храму в секторе Газа стали три человека, еще девять ранены, трое из них получили серьезные травмы, сообщила на своем сайте Латинская патриархия Иерусалима - митрополия Римско-католической церкви на Святой земле. Там подтвердили, что в числе пострадавших приходской священник Габриэль Романелли, получивший легкие травмы.