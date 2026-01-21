Экспозиция о зиме 1942 года откроется в годовщину освобождения Ленинграда

Ее представят в Шахматном павильоне в Московском парке Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Постоянная экспозиция, повествующая о самой тяжелой блокадной зиме 1942 года, откроется в Московском парке Победы в Петербурге к 82-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады. Об этом рассказал журналистам председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин.

"Открываем в январе филиал Музея обороны и блокады - это Шахматный павильон в Московском парке Победы. Это памятное мемориальное место для нашего города. Экспозиция будет непростая для ее посещения, для ее осмысления: это история 1942 года, блокадной зимы. И тема "Ленинград 1942" станет центральной в экспозиции", - сказал Болтин.

В новом пространстве широкой публике расскажут о стойкости и мужестве ленинградцев, об истории создания Парка Победы как памятника защитникам города и о действовавшем на этой территории кирпично-пемзовом заводе № 1, который в годы войны и блокады был превращен в крематорий.

Также новое выставочное пространство откроется в здании Музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке.

"В этом году мы открываем первые новые пространства, и 27 января дополнительные залы в объеме 80 кв. м открываются в экспозиции в Соляном переулке. В этом же году мы начинаем масштабные ремонтные работы сразу в нескольких помещениях музея со стороны Гангутской, со стороны набережной реки Фонтанки", - добавил Болтин.

В памятную дату в городе пройдут и множество выставок, концертов и кинопоказов, лейтмотивом которых станет беспрецедентное мужество защитников блокадного Ленинграда и его жителей.

Праздничное оформление города

К 27 января Санкт-Петербург получит праздничное оформление. "Адресной программой в этом году предусмотрено более 100 адресов оформления во всех 18 районах нашего города. Всего будет размещено более 3 300 единиц праздничного оборудования", - отметил председатель комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябовол.

Традиционно город украсят блокадные символы: Медаль за оборону Ленинграда, блокадная лента, разорванное блокадное кольцо.

О блокаде

Блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, - стала одной из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной войны. Историки отмечают, что точное число жертв установить невозможно, но современные исследования свидетельствуют, что оно значительно превышает ранее принятую цифру в 1,093 млн человек.

Несмотря на тяжелейшие условия осады, в городе продолжали функционировать промышленные предприятия, работали школы, больницы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать кольцо окружения, и лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года - увенчалась успехом, позволив восстановить сухопутную связь с большой землей. Полностью освободить Ленинград от блокады удалось ровно год спустя, 27 января 1944 года.

Память об этих событиях сохраняется на государственном уровне. 2 ноября 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому 27 января утвержден как "День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд, рассматривая дело о признании фактов блокады, квалифицировал действия нацистской Германии и ее пособников как военное преступление, преступление против человечности и геноцид. Сумма материального ущерба, причиненного городу и его жителям, по оценке суда, превышает 35 трлн рублей в современном эквиваленте.