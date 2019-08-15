Спектакли ведущих театров Казани вошли в культурную программу чемпионата WorldSkills

КАЗАНЬ, 15 августа. /ТАСС/. Культурная программа мирового чемпионата WorldSkills включает в себя 31 спектакль, который покажут ведущие театры Казани. Об этом в четверг журналистам сообщил заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин.

"[Ожидаются] 31 спектакль в шести ведущих театрах Казани, 16 выставок и тематических экспозиций, подготовленных ведущими музеями Казани", - сказал он.

В частности, как рассказал директор Казанского русского академического Большого драматического театра им. Качалова Александр Славутский, участникам и гостям чемпионата театр покажет русскую классику - "Пиковую даму", "Женитьбу", "Вишневый сад", а также музыкальную программу "Когда зажгутся фонари".

По словам Натфуллина, в национальной художественной галерее "Хазинэ" в Казани открылась выставка "Слава труду". К открытию чемпионата ее планируют дополнить экспонатами промышленных предприятий Татарстана.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в Worldskills в 2012 году.

Мировой чемпионат WorldSkills 2019 пройдет в Казани 22-27 августа. За право проведения соревнований город соперничал с Парижем и бельгийским Шарлеруа.