На сайт конституция2020.рф были совершены кибератаки

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Ddos-атаки осуществлены 28 июня на сайт конституция2020.рф, предположительно с территорий Великобритании и Сингапура. Об этом сообщается в воскресенье в телеграм-канале ЦИК РФ.

"С самого утра фиксируется ddos-атаки на сайт конституция2020.рф. Предположительно из Великобритании и Сингапура", - говорится в сообщении.

Ранее зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил об атаке на сайт ЦИК 26 июня, которая была произведена с территорий США, Великобритании, Украины и ряда других стран.