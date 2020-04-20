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Власти Камчатки обещают к пятнице полностью укомплектовать больницы аппаратами ИВЛ

Как сообщил врио губернатора края, 23 апреля в регион поступят еще 10 аппаратов искусственной вентиляции легких

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 апреля. /ТАСС/. Медицинские учреждения Камчатского края будут до конца недели полностью укомплектованы аппаратами ИВЛ. Об этом заявил врио губернатора Камчатки Владимир Солодов на пресс-конференции в понедельник.

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"23 апреля на Камчатку по линии Минпромторга поступят еще 10 аппаратов ИВЛ, сейчас их на полуострове девять. До конца недели медицинские учреждения Камчатского края будут полностью укомплектованы аппаратами ИВЛ", - сказал Солодов.

На сегодняшний день на Камчатке зарегистрирован 41 случай заражения коронавирусом. Среди пациентов - четверо детей.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
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