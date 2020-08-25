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Реконструкция дороги Советская Гавань - Ванино потребует более 44 млн рублей

По поручению председателя правительства России, работы должны завершиться в 2022 году

ХАБАРОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Проект реконструкции дороги Советская Гавань - Ванино в Хабаровском крае потребует более 44 млн рублей, сообщается во вторник на сайте правительства региона.

"В министерстве транспорта и дорожного хозяйства края разработана и утверждена проектная документация по ремонту автодороги "г. Советская Гавань - рп. Ванино". Согласно проектной документации, стоимость реконструкции составляет свыше 44 млн рублей. Заявка на выделение средств направлена в федеральные органы власти. Окончательного решения ждем по итогам принятия федерального бюджета на 2021 год", - говорится в сообщении.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки по Дальнему Востоку с 13 по 18 августа обсудил с врио главы Хабаровского края Михаилом Дегтяревым реализацию ряда инфраструктурных проектов. Он, в частности, поддержал проект реконструкции дороги Советская Гавань - Ванино. Премьер дал поручение начать работу в следующем году, а в 2022 году завершить ее.

По данным краевого минтранса, необходимо привести в порядок отдельные участки дороги. Помимо этого, в ведомстве предлагают рассмотреть вопрос о включении в объем работ по реконструкции трех мостовых переходов через реки ГПУ и Май и ручей Чистоводный. Отмечается, что разработанный проект позволит сократить протяженность дороги примерно на 6 км, исключить пересечение автотрассы с железной дорогой на участке железнодорожный вокзал Ванино - железнодорожный вокзал Советская Гавань, а также обеспечить объезд населенных пунктов Майский и Октябрьский.

Расстояние между Ванино и Советской Гаванью составляет 40 км. Дорога между ними капитально не ремонтировалась. Покрытие повредили грузовики, которые возят из Ванино лес и уголь. Для грузовых автомобилей вводили ограничение на проезд по этой дороге.

Транспортно-промышленный узел, образуемый Ванинским и Советско-Гаванским районами, является одним из наиболее перспективных центров экономического роста края. На их территории реализуются крупные инвестиционные проекты, планируется создание трех тысяч рабочих мест.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток
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