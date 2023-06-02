Оливер Стоун рассказал, что хотел узнать мнение Путина для работы над фильмом о Сноудене

Режиссер отметил, что представил точку зрения российского президента в документальной картине о бывшем американском разведчике

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Американский режиссер Оливер Стоун считает, что нужно стремиться узнать другие точки зрения, поэтому при работе над фильмом про бывшего разведчика США Эдварда Сноудена он решил взять интервью у президента РФ Владимира Путина в 2016 году.

"Благодаря делу Сноудена я познакомился с Путиным. Потому что я хотел спросить его, как все происходило с его точки зрения. Я представил эту точку зрения в фильме, который, я надеюсь, вы посмотрите. То, что он говорит в моем документальном фильме, очень интересно. Нужно выслушивать другую точку зрения, нельзя просто переходить к выводам, которые делает западная пресса", - рассказал он в ходе онлайн-беседы с журналистами из Ассоциации иностранных корреспондентов в Нью-Йорке.

Оливер Стоун - режиссер, сценарист и продюсер, обладатель трех премий "Оскар", пяти "Золотых глобусов", одной премии BAFTA. В сентябре 2016 года режиссер закончил работу над фильмом о президенте РФ "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews), созданным на основе более десятка бесед с главой российского государства, состоявшихся на протяжении двух лет. В России и мире премьера картины состоялась 12 июня 2017 года. Основанный на реальных событиях фильм Стоуна о Сноудене вышел в 2016 году.