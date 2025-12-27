ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяДело Сергея Скрипаля

Ветеран спецслужб назвал "дело Скрипалей" грубой провокацией для демонизации РФ

Для России подобного рода операция была бы "абсурдной", указал Александр Безверхний
Редакция сайта ТАСС
04:00

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Дело об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии является грубой провокацией британских спецслужб для очернения образа России на международной арене. Такое мнение в интервью ТАСС выразил руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России в 2000-2015 годах генерал-полковник Александр Безверхний.

"Кто остался в выигрыше от этого? По-моему ответ очевиден. Операцию британских спецслужб, связанную с "делом Скрипалей", можно назвать грубой провокацией, целями которой являлись демонизация России в глазах мирового сообщества и дальнейшая эскалация конфликта в дипломатических отношениях двух стран", - сказал он.

Безверхний отметил, что для России подобного рода операция была бы "абсурдной". "Задайте себе вопрос - стоило ли обменивать жизнь помилованного предателя, который отсидел почти половину своего срока, на значительный для страны репутационный ущерб, а также на десятки российских дипломатов, которые были высланы из Великобритании и других стран, проявивших "солидарность" с Лондоном?" - добавил он.

Инцидент в Солсбери

4 марта 2018 года в Солсбери на юго-западе Англии были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Через четыре месяца британская полиция сообщила о новом "серьезном инциденте" в соседнем Эймсбери: там два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотленд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. 8 июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес умерла в больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.

Представители британского правительства утверждали, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный флакон с веществом, которое он считал духами.

В посольстве РФ в Лондоне напомнили, что судьба Сергея и Юлии Скрипалей до сих пор неизвестна, и Лондон продолжает скрывать информацию о месте их нахождения, их состоянии здоровья и правовом статусе.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск. 

ВеликобританияРоссияДело Сергея Скрипаля