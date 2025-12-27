Ветеран спецслужб назвал "дело Скрипалей" грубой провокацией для демонизации РФ

Для России подобного рода операция была бы "абсурдной", указал Александр Безверхний

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Дело об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии является грубой провокацией британских спецслужб для очернения образа России на международной арене. Такое мнение в интервью ТАСС выразил руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России в 2000-2015 годах генерал-полковник Александр Безверхний.

"Кто остался в выигрыше от этого? По-моему ответ очевиден. Операцию британских спецслужб, связанную с "делом Скрипалей", можно назвать грубой провокацией, целями которой являлись демонизация России в глазах мирового сообщества и дальнейшая эскалация конфликта в дипломатических отношениях двух стран", - сказал он.

Безверхний отметил, что для России подобного рода операция была бы "абсурдной". "Задайте себе вопрос - стоило ли обменивать жизнь помилованного предателя, который отсидел почти половину своего срока, на значительный для страны репутационный ущерб, а также на десятки российских дипломатов, которые были высланы из Великобритании и других стран, проявивших "солидарность" с Лондоном?" - добавил он.

Инцидент в Солсбери

4 марта 2018 года в Солсбери на юго-западе Англии были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Через четыре месяца британская полиция сообщила о новом "серьезном инциденте" в соседнем Эймсбери: там два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотленд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. 8 июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес умерла в больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.

Представители британского правительства утверждали, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный флакон с веществом, которое он считал духами.

В посольстве РФ в Лондоне напомнили, что судьба Сергея и Юлии Скрипалей до сих пор неизвестна, и Лондон продолжает скрывать информацию о месте их нахождения, их состоянии здоровья и правовом статусе.

